"Аэрофлот" по итогам ноября вновь признали самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - по итогам работы в ноябре текущего года вновь признали самым пунктуальным среди 20 крупнейших авиакомпаний мира. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе перевозчика, сославшись на итоги рейтинга, составленного международным аналитическим агентством OAG.

"По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в ноябре "Аэрофлот" выполнил 92,1% рейсов точно по расписанию, по этому показателю компания опередила ключевых конкурентов и по сравнению с показателем октября увеличила пунктуальность на 2,3 процентных пункта", - сказал собеседник агентства.

Первое место по пунктуальности исполнения рейсов российский перевозчик также занял по итогам работы в октябре. Ранее агентство OAG оценило пунктуальность авиакомпании на уровне "пять звезд" - тогда "Аэрофлот" стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объему перевозок, получившей высший балл. "Только 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings удостаиваются максимальной оценки", - напомнили в пресс-службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что компания укрепилась среди мировых лидеров по пунктуальности "благодаря четкому соблюдению собственных правил авиаперевозки: контроль габаритов ручной клади, времени регистрации и посадки на рейс". "Высокая пунктуальность полетов имеет не только имиджевое значение, но и обладает экономическим эффектом - чем больше самолет летает, тем дешевле летный час - а значит, и билеты для пассажиров", - отметили в пресс-службе.

В будущем, продолжили здесь, авиакомпания планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий. "Среди них - использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту", - сказал собеседник агентства.