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МЭР назвало возможную дату совещания по расширенной приватизации госактивов

В ведомстве уточнили, что дата зависит от графика министра финансов Антона Силуанова

БАКУ, 9 декабря. /ТАСС/. Межведомственное совещание по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020-2022 годы пока не состоялось, его дата зависит от графика первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова. Об этом ТАСС сообщила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

"Прошло совещание между Министерством финансов и Министерством экономического развития, готовимся в ближайшее время к межведомственным совещаниям, но уже в правительстве, - сказала она. - Мы все сейчас зависим от графика первого вице-премьера".

По словам Тарасенко, Минэкономразвития должно внести в правительство прогнозный план приватизации до конца этого года.

Она уточнила, что "либо разногласия снимутся в правительстве, скорее всего, либо мы согласованный, обновленный прогнозный план перевнесем, это техника".

Замминистра подтвердила, что в совещании примут участие Минэнерго, Минсельхоз и Минтранс, но возможно и точечное участие других ведомств.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что решение по прогнозному плану приватизации госактивов на 2020-2022 годы будет принято после совещания Силуанова с отраслевыми ведомствами.

В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в 2020-2022 годах.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания".

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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