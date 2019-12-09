В АТОР прокомментировали введение в Турции налога на проживание в отелях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Турецкие предприниматели пока не знают, как отразится новый налог на проживание в гостиницах на ценовой политике отелей. Об этом заявили в понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Закон был опубликован в турецком правительственном вестнике Resmi Gazete. На первом этапе, с апреля до конца 2020 года, налог составит 1% от стоимости проживания, с 2021 года - 2%. Взимать сбор должны будут все объекты размещения, а также объекты при гостиницах.

"Как говорят представители принимающих компаний Турции, как именно отели адаптируют новый налог под свою ценовую политику, пока неясно", - отмечается на сайте АТОР. В ассоциации, ссылаясь на турецких экспертов, заявили, что отелям придется или искать варианты корректировки цен на 2020 год, или оплачивать разницу из своего кармана.

"Тяжелее всего придется отелям Антальи", - считают в АТОР. Специалисты ассоциации напомнили, что отдых в этом регионе является очень дорогим для граждан Турции. В этом году там побывало чуть более 0,5 млн турок - в 30 раз меньше, чем иностранцев.