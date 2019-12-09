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Дальневосточный фонд высоких технологий станет оператором венчурного фонда макрорегиона

Фонд инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Оператором венчурного фонда, который будет финансировать высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке на ранних стадиях, выступит Дальневосточный фонд высоких технологий, поддерживающий более масштабные инновационные проекты в макрорегионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ДФВТ.

В сентябре президент поручил правительству РФ представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

"Оператором нового фонда выступит ООО "УК Дальневосточный фонд высоких технологий", которое уже управляет фондом объемом 5 млрд рублей и финансирует технологические проекты на Дальнем Востоке на более поздних стадиях - стадиях роста, масштабирования уже работающего бизнеса", - сообщили в пресс-службе фонда.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией для развития на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением находится 5 млрд рублей.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.

Теги
РоссияДальний Восток
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