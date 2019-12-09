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СМИ: Нигерия подпишет с компанией из России соглашение по сталелитейному комбинату

Реализация проекта начнется сразу же как определятся российские подрядчики, которые будут заниматься строительством, приводит слова министра шахт и стали страны Оламилекана Адегбите агентство Синьхуа

ТАСС, 9 декабря. Правительство Нигерии, как ожидается, подпишет меморандум о взаимопонимании с российской компанией по поводу строительства сталелитейного комбината в городе Аджаокуте (штат Коги) в январе 2020 года. Об этом сообщил в понедельник министр шахт и стали страны Оламилекан Адегбите, передает агентство Синьхуа.

По его словам, как только определятся российские подрядчики, которые будут заниматься строительством, будет подписан меморандум и начнется реализация проекта. Средства для проекта уже выделены, и создан специальный комитет для запуска работы.

Агентство не указывает, о какой именно компании идет речь.

В конце октября агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Адегбите информировало, что правительство Нигерии рассчитывает на завершение в ноябре - декабре 2019 года согласования с Россией контракта по строительству этого сталелитейного комбината. Он отметил тогда, что если удастся согласовать контракт к январю будущего года, то "после этого потребуется не более двух лет, чтобы запустить доменную печь". По его словам, необходимые работы по вводу объекта в эксплуатацию проведет российская инженерно-строительная группа MetProm. Проект финансируется государственным ОАО "Российский экспортный центр" и Африканским экспортно-импортным банком, отметил Адегбите.

Комбинат в Аджаокуте был заложен в 1979 году при содействии СССР. До 1994 года строительство вело объединение "Тяжпромэкспорт" (ныне АО "ВО "Тяжпромэкспорт", входит в Ростех). Работы были выполнены на 98%, включая возведение трех прокатных станов и ТЭЦ. В последующие годы Нигерия пыталась завершить строительство комбината с различными компаниями, в том числе из США. Но 75% мощностей комплекса так и бездействуют, работает только несколько небольших станов по производству стального прутка.

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НигерияРоссия
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