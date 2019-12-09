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Студенты ГУУ смогут стажироваться в компаниях российских технопарков

При этом у них будет возможность трудоустройства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Студенты Государственного университета управления с 2020 года смогут проходить практику на предприятиях, которые входят в Ассоциацию развития кластеров и технопарков России. Соглашение между вузом и организацией, предусматривающее проведение стажировок, было подписано в понедельник на площадке III Международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУУ.

"Соглашение предполагает проведение учебной и производственной практики учащихся университета на предприятиях, входящих в состав кластеров и технопарков Ассоциации с возможностью трудоустройства, а также организацию научных конференций, разработку научно-исследовательских проектов и образовательных программ", - сообщили ТАСС в университете, добавив, что студенты смогут воспользоваться возможностью пройти практику на предприятиях уже в этом учебном году.

Свои подписи в документе поставили ректор Государственного университета управления Иван Лобанов и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

"Это важный момент, потому что руководством страны уже подписаны нормативные документы, которые определяют приоритет именно промышленных кластеров, технопарков в инновационном развитии страны. Государственный университет управления тоже участвует в этом процессе - в рейтинговании субъектов РФ в части инновационной привлекательности в этой области. Мы бы хотели, чтобы подписание соглашения с Ассоциацией вылилось в дальнейшее развитие этого направления", - считает ректор ГУУ Иван Лобанов, чьи слова приводит пресс-служба университета.

III Международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходит в Москве 9-10 декабря под эгидой Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Событие входит в программу празднования 100-летия Государственного университета управления, выступающего организатором события.

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