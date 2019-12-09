Schneider Electric представила систему охлаждения для дата-центров, работающих с AI

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Schneider Electric сообщила о создании новой системы охлаждения центров обработки данных, разработанной преимущественно для энергоемких вычислительных задач, таких как анализ больших данных и работа с AI-алгоритмами, сообщил ресурс PRNewswire.

Решение было разработано совместно с компаниями Avnet и Iceotope и призвано повысить эффективность работы дата-центров, используемых для задач машинного обучения и искусственного интеллекта, которые с каждым годом становятся все более энергоемкими. Систему можно использовать как для периферийных вычислительных устройств, так и для крупных групп облачных серверов без необходимости использования вентиляционного охлаждения.

"Благодаря сотрудничеству с компанией Iceotop, специализирующейся на решениях по жидкостному охлаждению, а также мировым гигантом в сфере энергетической инфраструктуры General Electric нам удалось создать энергоэффективное решение для центров обработки данных, которое решает задачу по охлаждению оборудования наиболее оптимальным способом", - отметил исполнительный директор Avnet Скотт Макдональд.

Система General Electric функционирует на базе технологии жидкостного охлаждения, что позволяет повысить энергоэффективность дата-центров, одновременно сократив занимаемую площадь и затраты на эксплуатацию. Кроме того, в отличие от решений предыдущего поколения, система работает практически бесшумно.