Moody's ожидает стабильного развития российских регионов в 2020 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2015 года выпустило обзор финансового состояния российских регионов, прогнозируя их стабильное развитие в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Стабильный" прогноз указывает на то, что аналитики не ожидают существенных изменений условий в секторе.

"Стабильный прогноз по сектору российских региональных правительств на 2020 год основан на все еще устойчивом росте доходов бюджетов регионов, несмотря на ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры", - говорится в материале Moody's "Российские регионы: прогноз на 2020 год".

В нем отмечается, что продолжающийся рост доходов регионов позволит им увеличивать расходы без наращивания долга, что снизит их закредитованность.

Эксперты поясняют, что доходы российских регионов зависят от налога на прибыль организаций, который составляет примерно 25-30% доходов их бюджетов. Таким образом, замедление темпов роста глобальной экономики и низкие темпы роста в России на уровне 1,5% в 2020 году увеличивают риск снижения прибыли российских экспортеров сырьевых ресурсов, которые являются крупнейшими налогоплательщиками страны. Однако низкие темпы роста реального ВВП и "обеление" зарплат будут способствовать дальнейшему росту собираемости налога на доходы физических лиц, который также является важным источником доходов для регионов (25-30% от общих доходов), поясняют эксперты.

Кроме того, росту налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса будет способствовать цифровизация экономики России и резко выросшая доля безналичных транзакций.

Также, по мнению авторов материала, благодаря снижению темпов роста инфляции Центральный банк сможет продолжить снижение ключевой ставки и региональные органы власти смогут воспользоваться этим для снижения стоимости и увеличения срока погашения своих долгов.