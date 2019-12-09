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Выплаты клиентам Чувашкредитпромбанка из числа юридических лиц начнутся с марта 2020 года

Банком-агентом станет Россельхозбанк

ТАСС, 9 декабря. Россельхозбанк планирует в марте следующего года начать выплаты юридическим лицам, являвшимся клиентами Чувашкредитпромбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию 7 ноября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Банком-агентом, через который будут осуществляться выплаты страхового возмещения вкладчикам, определен АО "Россельхозбанк".

"Что касается юридических лиц - клиентов Чувашкредитпромбанка - им выплаты начнутся, ориентировочно, с марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что, по данным на сегодняшний день, выплачены средства по 7790 вкладам на сумму 2 млрд 278 млн рублей. По словам директора Чувашского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Ирины Письменской, в день выплачивается примерно 50 млн рублей. "Те, кто не согласны с выплатами, то есть, предположим, в реестре не та сумма или вклад больше, чем 1 млн 400 рублей, оформляют требования, которые мы отсылаем в Агентство по страхованию вкладов. По данным на сегодняшнее утро, доля таких требований в общей массе составляет менее 1%", - приводит слова Письменской пресс-служба администрации главы республики.

По данным ЦБ РФ, основанием для отзыва лицензии стало, в частности, нарушение кредитной организацией законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк также проводил сомнительные операции с продажей наличной иностранной валюты и занижал величину необходимых для формирования резервов.

Теги
РоссияЧувашия
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