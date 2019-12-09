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Эрдоган: Турция может приступить к геологоразведочным работам в Черном море

Президент Турции также рассказал о возможности проведения совместных с Ливией геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье после подписания меморандума по разграничению морских зон

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник в эфире телеканала TRT, что Анкара может приступить к геологоразведочным работам в Черном море и международных водах.

"Турция приобретет еще одно буровое судно, и мы продолжим разведочные работы не только в Средиземноморье, но и в Черном море, и даже в международных водах", - подчеркнул президент.

По данным агентства Reuters, Эрдоган также рассказал о возможности проведения "совместных с Ливией геологоразведочных работ в Восточном Средиземноморье" после подписания меморандума по разграничению морских зон. По словам президента, "Турция воспользовалась своими правами, вытекающими из международных норм, подписав меморандум с Ливией".

Турция, оккупировавшая в 1974 году северную часть Кипра и еще с 1963 года не признающая Республику Кипр, оспаривает границы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геологоразведочной деятельности у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Турецкие буровые суда осуществляют работы в ИЭЗ Кипра, находясь в сопровождении кораблей ВМС Турции и действуя на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Анкары санкции.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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