"Аэрофлот" отменил рейсы в Париж из Шереметьево и обратно 10 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила намеченный на 10 декабря рейс из Шереметьево в Париж, а также обратный рейс в московский аэропорт. Об этом сообщается на сайте перевозчика в понедельник.

"В связи с общенациональной забастовкой во Франции "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 10 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

Пассажиры будут отправлены последующими рейсами, к которым будут привлечены воздушные суда повышенной вместимости, добавили в авиакомпании.

Главное управление гражданской авиации Франции (DGAC) призвало авиакомпании 10 декабря сократить количество рейсов на 20% на фоне всеобщей забастовки и массовых демонстраций, запланированных в этот день, сообщило ранее в понедельник агентство France Presse.

Крупнейшие французские профсоюзы призвали к массовым демонстрациям 10 декабря в связи с забастовкой против пенсионной реформы, которую готовит правительство страны. Французы выражают недовольство планами правительства провести реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. 5 декабря профсоюзам удалось вывести на улицы 800 тыс. человек, согласно оценке МВД, что стало крупнейшей мобилизацией демонстрантов за этот год.