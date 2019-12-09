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"Горэлектротранс" Петербурга отказался от покупки в лизинг 142 троллейбусов

Поставка ожидалась в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. ГУП "Горэлектротранс" в Санкт-Петербурге отменил три конкурса на приобретение в лизинг 142 троллейбусов. Совокупная начальная (максимальная) цена контрактов составляла 3,7 млрд рублей, следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок в понедельник.

"Проведение закупки отменено", - указано в журнале событий аукционов.

Городской перевозчик "Горэлектротранс" объявил конкурсы 20 ноября. Планировалось приобрести 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, 87 троллейбусов большого класса и 20 - особо крупного класса. Поставка ожидалась в 2020 году.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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