Отельеры Турции прокомментировали введение в стране налога на проживание в гостиницах

АНКАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Введение налога на проживание в турецких отелях станет сюрпризом для туристов, которые приобрели путевки в Турцию на 2020 год. Об этом сообщил глава федерации отельеров Турции Осман Айык, указав также на то, что сбор налога с туристов, уже оплативших свои путевки, может быть проблематичным для туроператоров.

"Наши гости приобрели туры на 2020 год, когда еще не было новостей о вводе налога на проживание в отелях. Это станет для них настоящим сюрпризом. Согласно закону, нам будет необходимо собрать этот налог с наших клиентов, и это будет сделать не так просто. Если бы у нас было время, то мы бы смогли по этой теме договориться с туроператорами и проинформировать наших гостей", - приводит его словам в понедельник новостной портал "Туристическое агентство".

7 декабря в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete был опубликован закон, подписанный президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в котором содержится положение о вводе дополнительного двухпроцентного налога на проживание в гостиницах на территории республики. На первом этапе с 1 апреля и до конца 2020 года налог будет взиматься в размере 1%. Отели должны будут отражать его в счетах клиентов за проживание наряду с другими налоговыми сборами. У президента есть полномочия отдельным указом понизить его наполовину или повысить в два раза.

Взимать его должны будут все объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Также закон распространяется и на объекты при гостиницах: парки развлечений, аквапарки, рестораны и т.п.

Освобождаются от налога студенческие общежития, пансионы и дома отдыха для учащихся. Он не будет взиматься с дипломатов зарубежных представительств в Турции, иных лиц, имеющих дипломатический статус, а также сотрудников международных организаций при наличии соответствующего соглашения с Анкарой об освобождении от налогов.

Реакция на налог

Свои опасения насчет закона выражают не только представители сферы туризма, опасающиеся убытков, но также и турецкие политики. Так, например, депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ, парламент) Анталью, Четин Осман Будак заявил, что данный налог должен действовать только лишь в отношении иностранных туристов и ни в коем случае не касаться граждан Турции.

Инициатором закона выступила возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР). Как уточнил депутат ПСР Мехмет Муш, новый налог будет оплачиваться непосредственно постояльцами отелей и других сдаваемых в аренду видов размещения.