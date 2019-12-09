Медведев обсудит, как идет импортозамещение в ТЭК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет во вторник на заседание правительственную комиссию по импортозамещению. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, темами обсуждения станут "реализация отраслевых планов импортозамещения, а также корпоративных планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе".

Комиссия была создана в 2015 году для обеспечения согласованных действий по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта. Возглавляющий ее Медведев неоднократно подчеркивал, что работа по замещению импорта должна вестись системно и непрерывно, чтобы отечественные производители осваивали выпуск новых компонентов, новых технологий, переходили на российское программное обеспечение и при этом не теряли в качестве по сравнению с зарубежными продуктами. Премьер-министр уверен, что цели по импортозамещению должны быть достигнуты, поскольку это имеет принципиальное значение для обеспечения технологической независимости страны.

Важность импортозамещения для топливно-энергетического сектора была наглядно продемонстрирована несколько месяцев назад, когда "Газпром" рассказал, как в 2012 году во время опытных испытаний австрийская компания LMF через спутник отключила свои компрессоры. Компания заявила о планах заменить мобильные компрессорные станции иностранного производства российскими аналогами оборудования, которое используется при ремонте трубопроводов.

Министр энергетики России Александр Новак ранее сообщал, что министерство ставит перед собой задачу к 2020 году заместить до 80% используемых в России импортных технологий в топливно-энергетическом комплексе. Руководитель ведомства отмечал, что в России реализуется большая программа по импортозамещению и внедряются самые современные технологии.

В нынешнем заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Козак, Алексей Гордеев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, руководители предприятий.