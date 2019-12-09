Итоги развития инвестиционного климата России за десятилетие подведут на конференции АСИ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подведение основных итогов развития инвестиционного климата в России за последние 10 лет и определение главных задач на 2020 год станут темами предстоящей во вторник в Москве ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которую проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и информационное агентство России ТАСС.

"На нашей ежегодной конференции будем говорить не только и не столько о том, что сделано для создания комфортных условий ведения бизнеса в России, но и прежде всего о том, что еще предстоит, какие новые вызовы ставят перед собой и перед нами сами предприниматели. Затронем такие темы как цифровое государство, запросы технологического бизнеса, поддержка совсем юных стартаперов, новые требования к кадрам", - отметили в пресс-службе АСИ, добавив, что также будет обсуждаться реформа контрольно-надзорной деятельности.

Программа конференции

Традиционно конференция откроется деловым завтраком, тема которого в этом году - "От Балтийска до Анадыря. Повестка делового климата в регионах". Среди вопросов, которые планируют обсудить участники мероприятия, - предложения и идеи бизнеса с учетом существующих сегодня трендов и новых запросов предпринимательского сообщества и условия, необходимые для развития предпринимательства и бизнеса.

В рамках пленарной сессии "Деловой климат в Российской Федерации: повестка 2020-х годов" запланировано не только подвести итоги того, какие трансформации претерпел инвестиционный климат регионов за последние 10 лет, но и определить основные тренды в области управления экономическим порядком и повестку для предпринимателей нового поколения.

Спикерами пленарной сессии выступят помощник президента РФ Андрей Белоусов, управляющий директор и старший партнер, председатель компании "BCG Россия" Владислав Бутенко, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также предприниматели и лидеры проектов.

Программа конференции предусматривает также проведение четырех сессий: "Управление инвестиционной привлекательностью региона и технологиями в работе с инвесторами", "Российские hi-tech продукты, передовые практики и решения: как раскрыть потенциал экспорта?", "Самозанятые: новые игроки на карте предпринимательства" и "Бизнес нового поколения".

Как отмечают организаторы конференции, ее повестка призвана продолжить традиционный диалог государства и бизнеса по вопросам улучшения делового климата, сделать разговор многомерным за счет участия лидеров новых поколений и лидерских сообществ.