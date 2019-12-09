{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Итоги развития инвестиционного климата России за десятилетие подведут на конференции АСИ

Мероприятие откроется деловым завтраком, тема которого в этом году - "От Балтийска до Анадыря. Повестка делового климата в регионах"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подведение основных итогов развития инвестиционного климата в России за последние 10 лет и определение главных задач на 2020 год станут темами предстоящей во вторник в Москве ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которую проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и информационное агентство России ТАСС.

"На нашей ежегодной конференции будем говорить не только и не столько о том, что сделано для создания комфортных условий ведения бизнеса в России, но и прежде всего о том, что еще предстоит, какие новые вызовы ставят перед собой и перед нами сами предприниматели. Затронем такие темы как цифровое государство, запросы технологического бизнеса, поддержка совсем юных стартаперов, новые требования к кадрам", - отметили в пресс-службе АСИ, добавив, что также будет обсуждаться реформа контрольно-надзорной деятельности.

Программа конференции

Традиционно конференция откроется деловым завтраком, тема которого в этом году - "От Балтийска до Анадыря. Повестка делового климата в регионах". Среди вопросов, которые планируют обсудить участники мероприятия, - предложения и идеи бизнеса с учетом существующих сегодня трендов и новых запросов предпринимательского сообщества и условия, необходимые для развития предпринимательства и бизнеса.

В рамках пленарной сессии "Деловой климат в Российской Федерации: повестка 2020-х годов" запланировано не только подвести итоги того, какие трансформации претерпел инвестиционный климат регионов за последние 10 лет, но и определить основные тренды в области управления экономическим порядком и повестку для предпринимателей нового поколения.

Спикерами пленарной сессии выступят помощник президента РФ Андрей Белоусов, управляющий директор и старший партнер, председатель компании "BCG Россия" Владислав Бутенко, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, председатель организации "Деловая Россия" Алексей Репик, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также предприниматели и лидеры проектов.

Программа конференции предусматривает также проведение четырех сессий: "Управление инвестиционной привлекательностью региона и технологиями в работе с инвесторами", "Российские hi-tech продукты, передовые практики и решения: как раскрыть потенциал экспорта?", "Самозанятые: новые игроки на карте предпринимательства" и "Бизнес нового поколения".

Как отмечают организаторы конференции, ее повестка призвана продолжить традиционный диалог государства и бизнеса по вопросам улучшения делового климата, сделать разговор многомерным за счет участия лидеров новых поколений и лидерских сообществ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Глава "Нафтогаза" заявил, что никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС