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Политический кризис в Венесуэле

Инфляция в Венесуэле превысила 5500%

Такие данные о росте цен с начала 2019 года по конец ноября обнародовал комитет по финансам Национальной ассамблеи республики

КАРАКАС, 10 декабря. /ТАСС/. Рост цен в Венесуэле с начала текущего года по конец ноября достиг 5,51 тыс. процентов. Такие данные обнародовал в понедельник комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики. Законодательный орган контролируют политические оппоненты правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.

"Инфляция в ноябре ускорилась и достигла 35,8%, празднование Рождества сильно осложнилось для подавляющего большинства жителей страны, у которых нет доступа к долларам", - написал в своем Twitter член комитета Анхель Альварадо. В годовом выражении рост цен, согласно подсчетам депутатов парламента, составил 13,4 тыс. процентов.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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