Якутия планирует создать в Арктике торгово-логистические центры в 2020 году

ТАСС, 10 декабря. Якутия планирует получить бюджетный кредит в размере 750 млн рублей для развития сети торгово-логистических центров (ТЛЦ), чтобы снизить цену продуктов и круглогодично обеспечивать овощами арктические районы республики. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Михаил Погодаев.

"Наш проект - создание сети торгово-логистических центров для обеспечения арктических районов социально-значимыми продовольственными товарами и овощами. Сеть ТЛЦ будет работать в двух направлениях: доставка указанных товаров в районы и организация централизованного закупа и вывоза местной продукции в Якутск или в другие места сбыта", - сказал Погодаев.

В настоящее время для реализации данного проекта прорабатывается вопрос о займе в размере 750 млн рублей с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, отметил собеседник агентства. При условии своевременного финансирования ведомство планирует начать реализацию проекта в арктических районах с 2020 года.

"Строительство подобных ТЛЦ должно удешевить цены на продукты, обеспечить круглогодичное наличие овощной продукции в Арктике и сократить операционные расходы. Планируется применить собственные речные суда с низкой осадкой, что обеспечит более длительный период навигации и удешевление транспортной составляющей северного завоза (доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий). ТЛЦ будут оснащены современным оборудованием, предназначенным для закупа и переработки местной продукции, - овощехранилищами и морозильными камерами", - добавил Погодаев.

В настоящее время население труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Якутии обеспечивает необходимыми социально-значимыми продовольственными товарами (мука, сахар, крупы, соль и другое) акционерное общество "Якутоптторг".