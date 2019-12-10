"Известия": финансово-инвестиционный аудит снизит расходы бюджета на крупные проекты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Финансово-инвестиционный аудит, введение которого предусматривается законопроектом о защите и поощрении капиталовложений, заставит бизнес изучать альтернативы государственной поддержке крупных мероприятий и снизит их бюджетное финансирование на 30%, пишет во вторник газета "Известия".

Согласно норме о финансово-инвестиционном аудите, содержащейся в документе, инициатор проекта будет обязан обосновывать необходимость господдержки и проверять альтернативные возможности финансирования за счет частных инвестиций, если запрашиваемые бюджетные средства превышают 1 млрд руб. Получить деньги из казны можно будет, только если для проекта не нашлось альтернативных источников финансирования на рынке, поясняют "Известия".

"При появлении новой бюджетной заявки нам необходимо четко ответить на вопрос, изучены ли все инструменты. Например, госкорпорации зачастую могут привлекать частных инвесторов к своим проектам в обмен на скидки или другие преференции. Наша цель - не помешать бизнесу или сэкономить бюджетные средства, а помочь посмотреть все источники внешнего финансирования", - цитируют "Известия" замглавы Минфина РФ Андрея Иванова.

Анализировать возможности участия внешних инвесторов вместо господдержки будут ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как сообщили газете в пресс-службе последнего, вводимая мера снизит бюджетное финансирование на 30% за счет привлечения частных инвесторов. Зампред ВЭБ.РФ Светлана Ячевская в качестве альтернативных вариантов финансового обеспечения реализации проектов назвала такие источники, как частные инвестиции, в том числе привлекаемые с использованием механизмов государственно-частного партнерства, госгарантии, долгосрочное тарифное регулирование и специальные инвестконтракты.

Госдума рассмотрит законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении во вторник.