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Франция выступает против экстерриториальных мер США в адрес "Северного потока - 2"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что Париж сообщал об этом американскому руководству

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Франция выступает против любых экстерриториальных мер США в отношении проекта "Северный поток - 2". Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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"Франция продолжает защищать объективное применение правовых норм Евросоюза в отношении проекта "Северный поток - 2", как с точки зрения его преимуществ для всего Европейского союза, так и для интересов компании Engie, акционером которой является государство", - отметил он.

Как подчеркнул французский министр, Париж "принципиально выступает против любых экстерриториальных мер, и не только в рамках этого исключительного проекта". "Франция сообщала об этом американскому руководству", - добавил он.

На прошлой неделе Сенат Конгресса США включил положения о введении санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2" в законопроект о военном бюджете на следующий год. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются обеспечить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

В конце октября первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявлял, что введение Вашингтоном односторонних мер в отношении газопровода уже не остановит строительство. По его мнению, американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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РоссияФранция
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