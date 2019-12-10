Приморье готово принять полномочия по созданию инфраструктуры для ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Приморский край готов принять полномочия по созданию инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР). В крае создана управляющая компания, дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), которая и будет заниматься этой работой, сообщила во вторник ТАСС врио вице-губернатора Приморья Елена Пархоменко.

В конце ноября вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что управление строительством инфраструктуры на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке нужно передавать на уровень регионов. Сейчас этим занимается Корпорация развития Дальнего Востока.

"В октябре 2019 года создана управляющая компания "ТОР Приморье". Это совместная компания КРДВ и Корпорации развития Приморского края. Аналогичные дочерние общества созданы КРДВ по территории всего Дальнего Востока, где реализуются проекты ТОР. Сегодня прорабатывается вопрос передачи функций по созданию инфраструктуры ТОР на уровень региональных управляющих компаний, о передаче полномочий по созданию инфраструктуры властям субъектов Российской Федерации, в частности, администрации Приморского края, речи не идет", - сообщила ТАСС Пархоменко.

Она уточнила, что сейчас регион реализует инфраструктурные проекты в ТОР "Михайловский" и "Надеждинская". До площадок резидентов ТОР Приморье строит дороги, линии магистральных водоводов и канализации. Федерация в лице КРДВ создает внутриплощадочные сети, подключает резидентов к воде, водоотведению, электричеству, связи. За счет средств частных инвесторов ведется газификация промышленных площадок.

Один из ведущих экономистов Приморского края, доцент кафедры "Финансы и кредит" Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич видит в передаче полномочий по созданию инфраструктуры для ТОР на уровень регионов сразу несколько плюсов. "В этой мере есть как минимум два плюса. Это имиджевый рост дальневосточных регионов, передача решений вопросов от московских специалистов дальневосточным губернаторам. Второй фактор: если этим будут заниматься региональные власти, а не госкорпорации и агентства, распределение средств будет прозрачнее благодаря процедуре госзакупок, через которую будет финансироваться все от прокладки электричества в ТОР до разработки концепций развития", - сообщил ТАСС Кривелевич.

Кроме того, по его мнению, предпринимателю гораздо проще работать с людьми, которые находятся с ним находится в одном часовом поясе и которые понимают, что нужно территории. Эта мера должна улучшить инвестиционный климат за счет сокращения цепочки согласований у чиновников, которые приходится проходить инвестору. "Чем меньше контролеров, тем легче делать бизнес", - отметил Кривелевич.

Планы по строительству инфраструктуры

Говоря о ходе создания инфраструктуры для ТОР за счет средств краевого бюджета, Пархоменко рассказала, что сейчас в ТОР "Михайловский" в высокой стадии готовности находятся автомобильные дороги. На 2020 год остались незначительные объемы работ по укладке асфальтобетонного покрытия, а также "Дарьнинское" направление, которое в настоящее время не используется резидентами. Кроме того, к этому ТОР до конца 2019 года подведут линейную часть водопровода и канализации. Сейчас резиденты обеспечены этими услугами по временной схеме.

В нынешнем году в ТОР "Надеждинская" заработали магистральный водовод и магистральная канализация, а два года назад к этой площадке построили дорогу. Чтобы обеспечить теплом новые жилые микрорайоны, был построен газопровод и подан газ в новую котельную ТОР "Большой Камень". Чтобы обеспечить газом ТОР "Надеждинская", ведутся строительно-монтажные работы на газораспределительной станции "Артем".

В феврале заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев заявил журналистам, что работы по обеспечению инфраструктурой ТОР "Надеждинская" и "Михайловский" в Приморье ведутся с отставанием. До этого органы прокуратуры неоднократно озвучивали эту проблему, в частности, в 2017 и 2018 годах.

По словам Елены Пархоменко, это не повлекло инвестиционных потерь резидентов ТОР. "Наши графики в этой части согласованы. Основные причины задержки сроков, в целом, являются системными и возникают у многих регионов: сложности в выборе добросовестных подрядчиков, учитывая запрет 44-ФЗ на установление дополнительных условий для подрядчика; длительные конкурсные процедуры", - пояснила врио вице-губернатора.

Кроме этого, добавила она, линейные объекты имеют свою специфику: приходится работать с собственниками земельных участков, чтобы получить разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Долго выдаются разрешения РЖД на "проколы" железной дороги и Минобороны России на прохождение линий по их территории. Одним из путей решения этой проблемы может стать установление сроков согласования таких решений на федеральном уровне.

ТОР Приморья

Территории опережающего развития (ТОР) создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Получение статуса резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.

Всего в Приморье создали четыре территории опережающего развития.