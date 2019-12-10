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"Ъ": компенсации авиакомпаниям могут увязать с объемом потребленного ими топлива

Всего компенсации составят более 20 млрд рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут получить из резервного фонда правительства РФ 23 млрд рублей в качестве компенсации роста цен на авиакеросин в 2018 году в зависимости от объема закупленного и заправленного топлива. Соответствующий проект постановления Минтранс РФ направил в правительство, пишет во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении текст документа.

В министерстве изданию заявили, что предложения по компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива разработаны и направлены в правительство для принятия дальнейших решений, и не стали комментировать детали.

Новую методику поддерживают не все авиакомпании, отмечает "Коммерсантъ". Положительный отзыв о документе был только у средних и небольших игроков рынка. Крупные перевозчики, напротив, в основном негативно относятся к документу.

"Больше всех получат самые неэффективные компании со старым флотом, - рассказал изданию один из собеседников. - Перевозчики, которые стараются экономить даже доли процента топлива и устанавливают специальное программное обеспечение, получат меньше. Распределять субсидию необходимо с учетом количества перевезенных пассажиров на внутренних линиях и дальности перевозок - по величине пассажиро-километров".

Другой источник издания на рынке авиаперевозок отметил, что преференции будут выданы в первую очередь авиакомпаниям среднего звена, осуществляющим перевозки преимущественно в России, например, UTair. При этом "субсидии продлят деятельность перевозчиков, которые могли бы уйти с рынка, снизив переизбыток емкостей", считает он. Собеседник "Коммерсанта" допускает, что правительство может отказаться от выплат с учетом текущей динамики цен на нефть. "Вопрос не из самых острых, и Минфин может решить направить деньги на другие проекты", - добавил он.

В свою очередь, в UTair заявили газете, что цены на топливо в 2019 году росли очень низкими темпами, но перекос, возникший в прошлом году, пока сохраняется. В Smartavia поддерживают новый механизм Минтранса. При этом в одной из небольших авиакомпаний возмущены переносом выплат на 2020 год, так как "запредельная" стоимость топлива на Дальнем Востоке и Крайнем Севере сильно ударила по финансовому состоянию перевозчика.

Предложение Минтранса

В октябре газета "Ведомости" сообщала, что Минтранс предлагал распределить бюджетные средства пропорционально расходам перевозчиков на закупку топлива, использованного на внутренних рейсах.

Эта методика была бы наиболее выгодна UTair и S7, у которых значительная доля внутренних рейсов в расписании. Для "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и NordWind, у которых доля международных перевозок превышает 50%, механизм был бы невыгоден, отмечает газета. Чартерные компании Azur Air, Royal Flight и I Fly не получили бы компенсаций.

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