Манифестанты заблокировали работу семи автобусных парков в парижском регионе Иль-де-Франс

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники массовой забастовки против пенсионной реформы во Франции начали во вторник утром блокировать работу автобусных парков в парижском регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщило Парижское автономное управление транспорта (RATP) в своем Twitter.

"Этим утром семь наших парков (из 25) заблокированы, другие столкнулись с перебоями в работе", - указали в компании. В настоящий момент, по информации RATP, по маршруту ходит один из четырех автобусов. Представители транспортного управления призвали жителей Иль-де-Франс воспользоваться в этот день другим транспортом, чтобы добраться до места назначения.

Кроме того, по данным Национального общества железных дорог Франции (SNCF), во вторник будет ходить только один высокоскоростной поезд TGV из пяти по графику, только одна из пяти пригородных электричек Transilien и три из 10 региональных поездов TER.

В связи с новым днем всеобщей мобилизации, по данным сервиса Sytadin, пробки в столичном регионе к 08:00 (10:00 мск) достигли 400 км. Сложная дорожная ситуация сложилась на парижской кольцевой дороге, заторы наблюдаются на трассе, ведущей в аэропорт Шарль де Голль.

Массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, которую в тот день поддержали врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.