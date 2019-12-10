"Ъ": работающие на газомоторном топливе грузовики могут освободить от платы по "Платону"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 т в рамках системы "Платон" в направленном вице-премьеру Дмитрию Козаку письме, сообщает газета "Коммерсантъ".

В письме отмечается, что льгота не принимается из-за отсутствия источника компенсации выпадающих доходов для оператора "Платона", сумму которых ассоциация оценивает в 300 млн рублей ежегодно.

В октябре ТАСС сообщал, что Российское газовое общество (РГО) направило в правительство законопроект, предполагающий право бесплатного проезда по платным трассам для монотопливных газомотроных автомобилей. Тогда же говорилось о том, что от платы за пользование федеральными дорогами могут быть освобождены газомоторные грузовики. В Российском газовом обществе подготовили также два дополнительных законопроекта, сообщал также ТАСС. Согласно первому, допускается предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций, а также для размещения объектов по производству СПГ. Во втором законопроекте речь идет о дополнительном информировании потребителей об энергоэффективности транспортных средств на газомоторном топливе и организации выставок такого транспорта.

Ранее также, напоминает издание, Scania в письме к главе совета директоров "Газпрома" Виктору Зубкову отметила, что поддержка газомоторных грузовиков очень эффективна, а ощутимого снижения поступлений для оператора "Платона" нет.

В РТИТС (оператор системы "Платон") "Ъ" рассказали, что в случае если решение об обнулении платы будет принято на государственном уровне, то компания начнет прорабатывать технические нюансы. В Минпромтарге идею поддерживают, отмечая, что вопросы взимания платы в системе "Платон" относятся к компетенции Минтранса. В Минтрансе сообщили, что не поддерживают идею, пишет "Ъ".

Участники рынка, собеседники газеты, отмечают, что высокая стоимость техники будет сдерживать рост покупок газовых грузовиков, также этому будет способствовать и недостаточное число газовых заправок