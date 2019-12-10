Никитин: России удалось снять административные барьеры, учитываемые в Doing Business

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия смогла устранить административные барьеры, которые мешали развитию бизнеса и, соответственно, улучшению показателей страны в рейтинге Doing Business ("Ведение бизнеса", который ежегодно публикует группа Всемирного банка), считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который с 2011 по 2017 год возглавлял АСИ.

Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить задачу. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в Doing Business, в последнем рейтинге она заняла 28-е место.

"Сегодня нас от 20-го места отделяют доли процента, насколько я знаю, по рейтингу Всемирного банка. В принципе, можно считать, что задача выполнена. Этой остроты проблем, которые тогда были с точки зрения административных барьеров, поименованных в рейтинге Doing Business, на мой взгляд, нет", - сказал Никитин на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив.

Губернатор отметил, что для устранения административных барьеров изменили около 500 документов. Сократили среднее время подключения к электросетям - если раньше оно составляло порядка 200 дней, то сейчас около 50.

В октябре группа Всемирного банка опубликовала рейтинг Doing Business 2020, где Россия заняла 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. Первые два места в рейтинге Doing Business 2020 заняли Новая Зеландия и Сингапур, на третьем находится Дания.

Ежегодная конференция "100 шагов к благоприятному инвестклимату" проходит в Москве 10 декабря. Организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и информационное агентство России ТАСС.