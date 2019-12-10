{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Никитин: России удалось снять административные барьеры, учитываемые в Doing Business

Глава Новгородской области сообщил, что сейчас страну от 20 места в рейтинге Всемирного банка отделяют доли процента

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия смогла устранить административные барьеры, которые мешали развитию бизнеса и, соответственно, улучшению показателей страны в рейтинге Doing Business ("Ведение бизнеса", который ежегодно публикует группа Всемирного банка), считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который с 2011 по 2017 год возглавлял АСИ.

Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить задачу. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в Doing Business, в последнем рейтинге она заняла 28-е место.

"Сегодня нас от 20-го места отделяют доли процента, насколько я знаю, по рейтингу Всемирного банка. В принципе, можно считать, что задача выполнена. Этой остроты проблем, которые тогда были с точки зрения административных барьеров, поименованных в рейтинге Doing Business, на мой взгляд, нет", - сказал Никитин на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" Агентства стратегических инициатив.

Губернатор отметил, что для устранения административных барьеров изменили около 500 документов. Сократили среднее время подключения к электросетям - если раньше оно составляло порядка 200 дней, то сейчас около 50.

В октябре группа Всемирного банка опубликовала рейтинг Doing Business 2020, где Россия заняла 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. Первые два места в рейтинге Doing Business 2020 заняли Новая Зеландия и Сингапур, на третьем находится Дания.

Ежегодная конференция "100 шагов к благоприятному инвестклимату" проходит в Москве 10 декабря. Организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и информационное агентство России ТАСС.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская область
Реклама на ТАСС
Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табак при унификации законодательства с РФ
Президент Белоруссии отметил, что в переговорах с Москвой Минск поднимает вопросы ценообразования, особенно на чувствительные товары
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС