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Bank of America считает, что ситуация в экономике России в 2020 году продолжит улучшаться

Специалисты банка также прогнозируют, что ЦБ РФ в 2020 году снизит ключевую ставку до 5,5%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация в экономике России в 2020 году продолжит улучшаться на фоне замедления инфляции. Об этом говорится в обзоре Bank of America.

"Макроэкономическая история должна продолжать улучшаться с дальнейшим замедлением инфляции и ускорением экономического роста. На фоне относительно благоприятного глобального фона, а также устойчивых цен на нефть благодаря продолжающемуся сотрудничеству с ОПЕК+ следует поддерживать интерес к российским активам", - отмечается в материале.

Кроме того, по мнению специалистов американского банка, ЦБ РФ в 2020 году снизит ключевую ставку до 5,5% из-за более слабой, чем ожидалось, инфляции.

"В целом, мы видим дальнейшее снижение ставок на 100 б.п. в следующие 12 месяцев, включая снижение [ключевой ставки ЦБ РФ] на 25 б.п. в декабре этого года. Снижение инфляции, вероятно, будет ключевым фактором этой тенденции, так как мы ожидаем, что слабый потребительский спрос, а также эффект от инфляции в I квартале 2019 повлияют на снижение инфляции до 2,8% в годовом выражении в I квартале 2020 года и сохранят ее на уровне 3,5% в течение большей части 2020 года", - пояснили эксперты.

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