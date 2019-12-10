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Subaru отзывает в России свыше 1 тыс. автомобилей

Автомобили имеют проблемы с тормозным шлангом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Subaru - ООО "Субару Мотор" - отзывает в России 1 тыс. 125 автомобилей моделей Subaru Impreza, XV (G4, G5) из-за проблем с тормозным шлангом, говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в результате недостаточной оценки долговечности тормозного шланга под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение. В результате этого тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию", - говорится в сообщении.

В Росстандарте уточнили, что представители ООО "Субару Мотор" проинформируют владельцев транспортных средств, подпадающих под отзыв.

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