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Кабмин на одном из ближайших заседаний рассмотрит план приватизации на 2020-2022 годы

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях "Транснефть", "Ростелеком", "Россети", "Аэрофлот" и РЖД

МОСКВА, 10 декабря /ТАСС/. План приватизации на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Насколько я помню, этот вопрос должен быть вынесен на заседание правительства - либо на ближайшее, либо через одно. Тема называется - план приватизации", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос, появились ли в России условия для приватизации пакетов акций крупных госкомпаний.

В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в 2020-2022 годах.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и "Объединенная зерновая компания", "Аэрофлот" и РЖД.

Минфин предлагает снизить долю государственного участия в уставных капиталах указанных компаний до 50% плюс одна акция.

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