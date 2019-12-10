Белоусов: статью 210 УК РФ нельзя исключить из дел об экономических преступлениях

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Исключение применения статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем") при расследовании преступлений в сфере экономики невозможно, сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.

"Речь не может идти сейчас об исключении, потому что такое явление, как преступное сообщество, существует. Но корректировать ее нужно, я думаю, об этом еще до нового года разговор будет на самом высоком уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Белоусов во вторник принимает участие в конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", которая организована Агентством стратегических инициатив при поддержке информационного агентства ТАСС.

В конце сентября лидер "Гражданской платформы", внефракционный депутат-одномандатник Рифат Шайхутдинов внес в Госдуму проект закона, предлагающий запретить дополнительную квалификацию правонарушений в сфере бизнеса по статье 210 УК РФ, однако правительство дало отрицательный отзыв. Как отметили тогда в кабмине, "автором законопроекта не учтено, что предпринимательская деятельность может служить формой маскировки преступных деяний". Позже Шайхутдинов сообщал о начале доработке законопроекта.

В ходе прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым изменить применение статьи 210 УК РФ в отношении бизнесменов, так как под нее можно подвести совет директоров любой компании. Глава государства отметил, что это недопустимо, вопрос нужно проработать на экспертном уровне, а также в администрации президента РФ и Госдуме.