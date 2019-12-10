Шувалов: институты развития должны создавать новое качество экономики России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с такими институтами развития, как Российский экспортный центр (РЭЦ), Дом.РФ и корпорация МСП, должны создавать новое качество российской экономики. Такое мнение высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату".

"У ВЭБа в данном случае есть возможности влиять на конкретные решения по инвестпроектам, потому что мы капиталоемкие, большие проекты ведем. По многим из них принимает решения наблюдательный совет, по крупным проектам, которые в большей части социальные, - отметил Шувалов. - У нас серьезные партнерские отношения и с РЭЦ, и с Дом.РФ, и с МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства корпорация - прим. ТАСС). И мы выстраиваем свою работу как партнеры, которые в целом должны выдать единый продукт. Пусть он будет фрагментирован, но он должен создавать новое качество нашей экономики".

При этом глава ВЭБ считает, что для достижения высоких темпов роста экономики необходимо сконцентрироваться на развитии городской экономики.

В августе этого года Шувалов на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым сообщал, что госкорпорация в настоящее время рассматривает 109 проектов в 45 российских городах в сфере градостроительства и развития городской среды.