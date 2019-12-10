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Крым планирует начать поставки железнодорожного оборудования в Сирию в 2020 году

Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил $210,6 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Оборудование для железнодорожных стрелочных переводов производства Керченского металлургического завода планируется поставлять в Сирию с 2020 года, сообщил во вторник журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Крымский завод ранее намеревался принять участие в тендерах на восстановление сети железных дорог Сирии. Как пояснил Гоцанюк, тендер не проводился, но договоренность о поставках с сирийской стороной достигнута. При этом он не уточнил предполагаемых объемов поставок.

"Сейчас планируется поездка представителей завода в Сирию, где будут обсуждаться поставки, объемы поставок оборудования для стрелочных переводов. Заключаются договоры", - добавил он.

На 61-й международной выставке в Дамаске, которая проходила с 28 августа по 6 сентября, Крым и Сирия заключили соглашение о торгово- экономическом сотрудничестве. Оно предусматривает поставки в Сирию рельсов и железнодорожных стрелок из России. Объем внешней торговли Крыма с Сирией в январе-июне 2019 года составил $210,6 тыс.

Теги
СирияРоссияКрым
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