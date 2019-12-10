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Минэкономразвития видит риски, что инфляция в России в 2020 году будет ниже 3%

По словам главы ведомства Максима Орешкина, в первом квартале 2020 года инфляция опустится до 2,5%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития видит риски, что инфляция в России в 2020 году будет ниже 3%, заложенных в базовом сценарии развития экономики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мы видим риски, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии. Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас была заложена в прогнозе. Мы ожидали 3,8% на конец года, у нас будет 3-3,1%", - сказал он.

По словам министра, в первом квартале 2020 года инфляция опустится до 2,5% .

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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