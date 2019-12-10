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Международный экспертный совет АСИ GoGlobal начнет формироваться в 2020 году

В АСИ отметили, что основной запрос предпринимателей связан с необходимостью помощи при прохождении международной экспертизы и сертификации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено в 2020 году сформировать международный экспертный совет, в который войдут партнеры агентства, работающие на внешних ранках. Об этом на ежегодной конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", организованной АСИ, сообщила генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

"Мы со следующего года хотим сформировать международный экспертный совет в рамках нашей инициативы новой АСИ GoGlobal, где участниками, партнерами этой платформы выступили бы уже ВЭБ.РФ, и РЭЦ, и Корпорация МСП, и другие наши партнеры, те, кто работает на внешних рынках", - сказала она.

Чупшева пояснила, что основной запрос предпринимателей, которые обращаются в АСИ за поддержкой, связан с необходимостью помощи при прохождении международной экспертизы и сертификации.

Ежегодная конференция "100 шагов к благоприятному инвестклимату" проходит в Москве 10 декабря. Организаторы - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и информационное агентство России ТАСС.

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