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Лукашенко потребовал не допустить роста цен на табак при унификации законодательства с РФ

Президент Белоруссии отметил, что в переговорах с Москвой Минск поднимает вопросы ценообразования, особенно на чувствительные товары

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом он заявил во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности работы табачной отрасли.

"Понятно, что в Российской Федерации табак да и алкоголь по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация [налогового законодательства] произойдет, это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси", - подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, в переговорах с Российской Федерацией Минск поднимает многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары. "При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких "шараханий", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в сфере производства табачных изделий были проведены преобразования. "Мы в свое время перестроили свой рынок - производство и реализацию. У нас эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет, поэтому мы пошли на договор с ним", - отметил президент, и поинтересовался, как инвестор выполняет свои обязательства.

Лукашенко обозначил свое негативное отношение к курению, но в то же время подчеркнул, что это его личное мнение.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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