Медведев: компании ТЭК намерены закупать только российское оборудование

ГОРКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Все оборудование, которое сейчас планируют закупить компании ТЭК для объектов энергетики, произведено в России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Еще один вопрос повестки дня совещания - закупка оборудования для объектов энергетики. Сейчас в детали вдаваться не буду, но обращаю внимание на то, что все оборудование, которое планируется закупить, произведено в России. И это, на самом деле, как раз один из важных итогов нашей с вами совместной работы", - сказал Медведев на заседании правкомиссии по импортозамещению.

По словам председателя правительства, участники совещания обсудят, в частности, создание перечня потребности компаний ТЭК в оборудовании и технологиях.

"Особый порядок импортозамещения действует в компаниях топливно-энергетического комплекса. В каждой из них существуют свои корпоративные планы, благодаря им доля отечественной продукции в закупках компаний выросла до 85-90%, - сказал Медведев. - Есть предложения по корректировке ряда корпоративных планов с учетом отраслевой специфики. В том числе - о создании перечня потребности компаний в оборудовании, технологиях. Сегодня мы тоже об этом поговорим".