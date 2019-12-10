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Медведев заявил, что порядок закупки нестандартного оборудования нужно упростить

Премьер-министр отметил, что это не должно привести к неконтролируемому росту цен

ГОРКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Порядок закупки нестандартного или нестандартизированного оборудования для российских предприятий требует упрощения, но так, чтобы это не привело к росту цен на него, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно обсудить также предложения по нормативному регулированию, по обновлению его. Во-первых, нужно упростить порядок закупки нестандартного или нестандартизированного оборудования. Есть целый ряд отраслей, которые не просто применяют новейшие технологии, но применяют такие виды оборудования, которые существуют в единственном экземпляре. Их изготавливают на заказ, заранее посчитать смету бывает непросто, ну и при поставке даже стандартного оборудования может быть такая ситуация, когда его приходится адаптировать под конкретного заказчика", - сказал Медведев на заседании правкомиссии по импортозамещению.

По словам премьера, в результате увеличиваются сроки поставок такого оборудования.

"Поэтому нужно подготовить четкое и непротиворечивое регулирование этого вопроса, но в то же время создавая возможности для того, чтобы на такого рода нестандартизированное оборудование не происходил неконтролируемый рост цен" - заключил премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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