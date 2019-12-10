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Лукашенко позвонил Медведеву для обсуждения интеграции и сферы энергетики

Президент Белоруссии и премьер-министр России затронули практические аспекты взаимодействия двух стран на интеграционном направлении

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил премьер-министру РФ Дмитрию Медведев обсудить практические аспекты взаимодействия России и Белоруссии на интеграционном направлении, а также вопросы торговли и энергетики, подтвердила во вторник пресс-служба правительства РФ.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщали о прошедшей беседе, отмечая, что Медведев и Лукашенко обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.

"Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны", - сообщили в пресс-службе российского премьера. По ее информации, собеседники также затронули вопросы энергодиалога.

8 декабря Белоруссия и РФ отметили 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции, которая включает 31 интеграционную карту. Правительства двух стран подготовили на рассмотрение глав государств вопросы, по которым не были достигнуты договоренности. 7 декабря президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, которая продемонстрировала, что количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, осталось несогласованных восемь дорожных карт.

Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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