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Объем продаж магазинов duty-free на Хайнане за год составил $1,8 млрд

Хайнаньские магазины беспошлинной торговли за это время посетили порядка 3,29 млн человек

САНЬЯ /Китай/, 10 декабря./ТАСС/. Магазины беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань с 1 декабря 2018 года по конец ноября 2019 года продали товаров на сумму 12,89 млрд юаней (около $1,8 млрд). Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную таможню, это на 34% превышает показатель за аналогичный предыдущий период.

Хайнаньские магазины беспошлинной торговли за это время посетило порядка 3,29 млн человек (рост в 20,1%). По данным таможни, с декабря прошлого года по ноябрь текущего было продано более 17 млн единиц различных товаров - на 31,87% больше, чем за предыдущий период.

В настоящее время на острове открыты четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.

Пилотная программа развития сети магазинов duty-free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. Власти подчеркивают, что целью инициативы является "продвижение острова как туристического направления мирового класса". Для создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре прошлого года было решено повысить максимальную сумму покупок с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 до $4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

Теги
КитайХайнань
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