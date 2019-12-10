Contact временно снизил комиссию на денежные переводы в Таджикистан

ДУШАНБЕ, 10 декабря. /ТАСС/. Российская платежная система Contact объявила о временном снижении комиссии до 1% на денежные переводы из России в Таджикистан. Об этом сообщается в релизе Национального банка Таджикистана (НБТ), распространенном на сайте во вторник.

В Таджикистане 3 декабря был запущен Национальный процессинговый центр (НПЦ),через который платежные системы могут проводить трансграничные переводы без открытия счета. Из-за технических проблем при подключении к НПЦ часть платежных систем временно приостанавливали свои операции. По информации Национального банка Таджикистана, к процессиноговому центру уже подключились три платежные системы России - Unistream, Western Union и Contact, однако работают пока только две - Western Union продолжит свою работу в ближайшие дни.

"Платежная система Contact объявляет о снижении комиссии по денежным переводам в Таджикистан в рамках акции, которая пройдет с 10 декабря 2019 по 31 января 2020", - говорится в сообщении. В период действия акции "клиентская комиссия за отправку переводов из России в Таджикистан с выплатой наличными снижена и составляет 1% суммы перевода". Отмечается, что акция распространяется на переводы в рублях, долларах и евро, которые можно получить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, наличии номера перевода, полученный от отправителя перевода.

Ранее НБТ сообщал, что после ввода в действие Национального процессингового центра (НПЦ) с 6 декабря 2019 года платежная система Unistream снизила комиссию за переводы средств из России в Таджикистан с 1,5% до 0,99%.