Доля осведомленности бизнеса Москвы о мерах господдержки выросла за 2018-2019 годы до 45%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля осведомленности московских предпринимателей о реализуемых мерах государственной поддержки выросла за 2018-2019 годы с 16% до 45%, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Если два года назад показатель узнаваемости о городских мерах поддержки составлял всего 16%, то, по результатам последних опросов, число знакомых с предлагаемыми Москвой мерами повысилось до 45%", - отмечается в сообщении.

Руководитель департамента Алексей Фурсин считает эту цифру относительно небольшой и рекомендует "переходить на другой уровень и ставить себе новый вызов - постоянно повышать качество и эффективность мер поддержки". "И здесь неоценимым становится фактор обратной связи, который позволяет нам формировать позитивную повестку, отвечающую как веяниям времени - цифровизация, внедрение инноваций и технологий, так и актуальным запросам предпринимателей", - цитирует его пресс-служба департамента.

Фурсин отметил, что по инициативе департамента в городе распространяется наружная реклама, благодаря которой москвичи и гости столицы могут знакомиться с историями успеха столичных предпринимателей, а также узнавать о мерах поддержки, оказываемых городскими властями.

"Нам важно создавать комплексную экосистему, попав в которую предприниматели получали бы максимум пользы от города в тех областях, которые для них наиболее важны, будь то кредиты, субсидиарная поддержка или получение компетенций", - добавил он.