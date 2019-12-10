{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила во II чтении изменения в управлении государственным материальным резервом

Сроки заимствования материальных ценностей из госрезерва предлагается увеличить с шести месяцев до одного года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование системы государственного материального резерва и повышение эффективности использования его запасов. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить закон "О государственном материальном резерве" новыми понятиями, такими как "формирование государственного резерва", "накопление материальных ценностей в государственном резерве", "обслуживание запасов государственного резерва", а также уточнить используемые в законодательстве термины и определения. Документ уточняет назначение госрезерва - оно дополняется "обеспечением мероприятий по предупреждению или локализации эпидемий, эпизоотии и радиационного заражения". Выпуск материальных ценностей для этих целей будет осуществляться по поручению правительства с последующим изданием акта правительства.

Согласно законопроекту, ответственных хранителей предлагается обязать хранить разбронированные материальные ценности до их выпуска из госрезерва, освободив их от обязанности по освежению и замене разбронированных материальных ценностей.

Сроки заимствования материальных ценностей из госрезерва по решению руководителя Росрезерва предлагается увеличить с шести месяцев до одного года. Также предлагается уточнить способы обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату материальных ценностей в госрезерв - предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Росрезерву или его территориальному органу.

Для повышения эффективности использования запасов госрезерва и средств федерального бюджета предлагается установить, что материальные ценности из госрезерва в связи с освежением его запасов, заменой и разбронированием будут передаваться на возмездной основе госзаказчикам государственного оборонного заказа и организациям, выполняющим гособоронзаказ, ответственным хранителям материальных ценностей госрезерва для использования в своей деятельности, а организациям, входящим в систему госрезерва, - для обслуживания запасов материальных ценностей, эксплуатации и ремонта основных фондов.

Материальные ценности из госрезерва в связи с освежением его запасов, заменой и разбронированием в случае, если они не будут использованы, предлагается продавать в установленном правительством порядке.

Цель законопроекта - совершенствование системы государственного материального резерва и повышение эффективности использования его запасов, считают в кабмине.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Аэропорт Внуково отложил внедрение электронных посадочных
Пресс-служба аэропорта сообщила, что существующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС