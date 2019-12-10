{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"ТрансКонтейнер" отправил пилотный поезд в рамках сервиса по доставке грузов

Поезда пойдут из Кореи в Польшу

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "ТрансКонтейнер" отправил пилотный поезд в рамках сервиса по доставке грузов из Кореи в Польшу, следует из сообщения компании.

Первый контейнерный поезд с корейскими грузами отправился с причалов ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports) в порту Восточном на станцию назначения Малашевиче (Республика Польша), уточняется в сообщении. Состав с комплектующими для электрооборудования компании LG Chem пройдет по территории России и Белоруссии и пересечет белорусско-польскую границу в Бресте.

Новый сервис ПАО "ТрансКонтейнер" реализует совместно с корейской компанией Pantos Logistics. Экспедитором в порту выступила компания ООО "ФНС СНГ", а портом отправки - "Восточная стивидорная компания".

Планируется, что данный сервис будет еженедельным, при этом регулярный поезд будет востребован при условии сокращения срока доставки грузов из Кореи в Европу по сравнению с перевозками Deep Sea в два раза.

ПАО "Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок

Реклама на ТАСС
Аэропорт Внуково отложил внедрение электронных посадочных
Пресс-служба аэропорта сообщила, что существующая нормативно-правовая база не позволяет полностью отменить ручной контроль документов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС