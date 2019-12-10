МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "ТрансКонтейнер" отправил пилотный поезд в рамках сервиса по доставке грузов из Кореи в Польшу, следует из сообщения компании.

Первый контейнерный поезд с корейскими грузами отправился с причалов ООО "Восточная стивидорная компания" (входит в Global Ports) в порту Восточном на станцию назначения Малашевиче (Республика Польша), уточняется в сообщении. Состав с комплектующими для электрооборудования компании LG Chem пройдет по территории России и Белоруссии и пересечет белорусско-польскую границу в Бресте.

Новый сервис ПАО "ТрансКонтейнер" реализует совместно с корейской компанией Pantos Logistics. Экспедитором в порту выступила компания ООО "ФНС СНГ", а портом отправки - "Восточная стивидорная компания".

Планируется, что данный сервис будет еженедельным, при этом регулярный поезд будет востребован при условии сокращения срока доставки грузов из Кореи в Европу по сравнению с перевозками Deep Sea в два раза.

ПАО "Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок