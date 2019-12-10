Цены на палладий достигли исторического рекорда из-за частичного закрытия шахт в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Цены на палладий достигли исторически рекордных значений в условиях приостановки работы шахт в ЮАР, вызванной веерными отключениями электроэнергии в этой стране. Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, к середине дня стоимость унции палладия достигла на мировых рынках $1,9 тыс. С начала текущего года цена палладия уже выросла почти на 50%.

Поднялись цены и на другие драгоценные металлы. Так, за унцию платины на спотовом рынке сейчас дают $901,98, что на 0,7% больше, чем на момент закрытия торгов в понедельник.

Веерные отключения электричества вынудили ведущие горнодобывающие компании ЮАР, включая лидеров по производству золота и металлов платиновой группы - корпорацию Sibaney-Stillwater, холдинг Impala Platinum и компанию Harmony Gold - свернуть либо сократить объемы добычи. Так, Sibaney-Stillwater приостановила работы на всех своих шахтах глубокого залегания. Harmony Gold остановила производство до тех пор, пока не восстановится нормальная работа электросетей. В Impala Platinum прекратили работы на двух платиновых шахтах, остальные объекты холдинга работают на 30% своих возможностей.

Ожидается, что веерные отключения электроэнергии продлятся в ЮАР до конца текущей недели.