Госдума одобрила во II чтении законопроект о переходном периоде маркировки лекарств

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума одобрила во втором чтении законопроект об этапности внедрения обязательной маркировки лекарств, продлив переходный период на полгода - до 1 июля 2020 года. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.

"С 1 января 2020 года" заменить словами "с 1 июля 2020 года", - говорится в документе.

При этом лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, согласно документу, будут подлежать хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

Как пояснил ТАСС Дмитрий Алхазов, генеральный директор "Оператор-ЦРПТ" (оператор системы маркировки), речь идет о продлении переходного периода по внедрению обязательной маркировки лекарств. По его словам, эта этапность важна для того, чтобы до 1 июля участники рынка успели пройти ряд обязательных процедур - зарегистрироваться, получить устройства и т. д.

Алхазов отметил, что такая практика внедрения присутствовала при маркировке сигарет, обуви, лекарств, входящих в госпрограмму высокозатратных нозололгий, а также всех других групп, по которым работает оператор (фото, духи, легпром и т.д.). "Мы исходим из действующих норм, в соответствии с которыми маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий обязательна с 1 октября. Де-факто, система функционирует в обязательном режиме: количество поставленных с маркировкой партий растет, как и количество выведенных из оборота, то есть полученных пациентами упаковок. Изменений в бизнес-процессах оператора в связи с проектируемыми нормами законопроекта в части 7ВЗН [государственная программа "Семь нозологий] не планируется", - сказал он.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года. Ранее планировалось, что обязательная маркировка лекарств начнется с января 2020 года. С 1 октября в России была введена обязательная маркировка препаратов для лечения "Семь высокозатратных нозологий". Оператор системы маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.