Власти Петербурга не рассматривают вопрос расторжения контрактов с "Метростроем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в данный момент не обсуждает возможность расторжения действующих контрактов на строительство новых станций с генеральным подрядчиком по строительству городской подземки ОАО "Метрострой". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе организации, генеральный директор застройщика Николай Александров задержан в Санкт-Петербурге и ожидает предъявления обвинения, а также избрания меры пресечения. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Александрова подозревают в присвоении и растрате, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Источник агентства в правоохранительных органах также сообщал, что в оперативно-следственных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ.

"На данный момент расторжение контрактов с ОАО "Метрострой" не рассматривается. Работы по объектам ведутся. Ситуация, которая происходит внутри компании, находится в зоне ответственности самой компании. <...> Комитет в ускоренном режиме ведет приемку и оплату выполненных подрядчиком работ", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе организации отметили, что работа сотрудников управления и всех его структурных подразделений продолжается, реализация государственных контрактов идет в рабочем порядке.

"ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" занимается строительством подземки в Петербурге. Компания также являлась участником стройки других объектов в Петербурге, например, стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и другие спортивные соревнования. Александров является владельцем 24,95% в уставном капитале компании, еще 25% владеет Метрополитен Санкт-Петербурга, 21% принадлежат властям города.

Действующие контракты по строительству метро

"Метрострой" ведет строительство продолжения Лахтинско-правобережной линии (четвертой линии) метрополитена от станции "Спасская" до станции "Горный институт", включая станцию "Театральная", а также новой Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал", включающей шесть станций.

На строительство объектов метрополитена в 2020 году власти Санкт-Петербурга выделят 12,7 млрд рублей. В 2019 году на расходы по строительству метро было предусмотрено 18 млрд рублей.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.

В конце декабря прошлого года долги были погашены перед более чем 6,5 тыс. сотрудниками компании, а также ее подрядных организаций.

Власти Петербурга намеревались расторгнуть контракты на строительство подземки с "Метростроем" и передать работы другому подрядчику из-за долгов компании перед Федеральной налоговой службой, которая в суде требовала признать "Метрострой" банкротом. В феврале 2019 года компания заключила мировое соглашение с налоговой службой и продолжила исполнение обязательств по строительству подземки.

В сентябре пресс-служба Сбербанка сообщила о намерении подать иск о банкротстве "Метростроя". Как пояснили ТАСС в банке, организация испытывает трудности с погашением своей задолженности. Сумму задолженности стороны не уточнили.

Иски о банкротстве "Метростроя" подавали и другие частные компании. Также иски о банкротстве в арбитраж Петербурга подавались в отношении дочерних структур застройщика, часть из них были удовлетворены.