Советник Трампа: торговые переговоры между США и КНР движутся в нужном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что переговоры по урегулированию споров в сфере торговли между Соединенными Штатами и Китаем движутся в нужном направлении. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal .

По ее данным, Кушнер участвовал в понедельник в мероприятии, организованном The Wall Street Journal, где отметил, что переговоры между США и КНР движутся в нужном направлении, однако не решился ответить на вопрос относительно того, будет ли американская администрация придерживаться своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря. "Я не знаю, какое решение он [Трамп] примет", - указал Кушнер.

Издание при этом подчеркивает, что повышение Вашингтоном тарифов может быть перенесено на более поздний срок. По данным газеты, в последние несколько дней официальные лица от обеих сторон переговоров дали понять, что воскресенье нельзя считать крайним сроком для заключения обозначенного ранее Трампом "значительного первого этапа" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая. "У нас нет каких-либо условных сроков, но факт состоит в том, что 15 декабря остается важной датой в отношении того, будут ли повышены тарифы", - указал он.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.