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Инвестиции в региональные программы Тверской области до 2023 года превысят 20 млрд рублей

Наибольшее финансирование получит сфера здравоохранения

ТАСС, 10 декабря. Правительство Тверской области разработало адресную инвестиционную программу (АИП) на 2020-2022 годы, согласной которой бюджетные расходы на строительство детских садов, спортобъектов, модернизацию ЖКХ и другие направления превысят 20 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба облправительства.

"В 2020 году на реализацию АИП предусмотрено более 7,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2019-м, и почти в 9 раз больше, чем в 2016-м. На 2021-2022 годы заложено свыше 13,4 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа Тверской области - ключевой инструмент бюджетного инвестирования. В нее включено строительство и реконструкция важных объектов социальной сферы, инфраструктуры за счет средств областного бюджета", - говорится на сайте.

Планируется, что наибольшее финансирование - 6 млрд рублей - получит сфера здравоохранения. Из них около 5,8 млрд рублей направят на строительство Детской областной клинической больницы, рассчитанной на 420 коек. Приступить к ее возведению планируется в следующем году. "Президент Владимир Владимирович Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя - это государственная корпорация "Ростех", которая будет заниматься реализацией этого проекта", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Около 4,8 млрд рублей направят на строительство инфраструктурных объектов ЖКХ, свыше 3,9 млрд рублей - на дорожное хозяйство, более 3 млрд рублей - в образование, суммарно 4,1 млрд рублей - на реализацию проектов в сфере спорта, туризма, культуры, охраны окружающей среды. "Реализация адресной инвестиционной программы - это возможность целевого развития нашего региона, в соответствии с реализацией целей и задач национальных проектов, поставленных президентом РФ <...> Для нас это очень серьезный документ, публичное планирование нашей работы. Для муниципальных образований войти в АИП - это уже совершенно другой статус, это профессиональное развитие территорий", - отметил Руденя.

В проект программы включено строительство 69 объектов в 24 муниципальных образованиях региона, добавили в пресс-службе. В том числе, в рамках АИП профинансируют возведение двух школ и семи детских садов в пяти районах области, гребных баз на реках Волга и Тверца в Твери, спорткомплекса с бассейном в Бежецке, двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

Теги
РоссияТверская область
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