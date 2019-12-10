{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

Глава "Нафтогаза" признал наличие у "Газпрома" "козырей" в споре с Украиной

При этом Андрей Коболев не уточнил, что именно он считает "козырями"

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром" в спорах с "Нафтогазом" не использовала еще несколько "нестандартных козырей". Об этом во вторник заявил глава правления украинской компании Андрей Коболев.

"Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение "с той стороны", - прокомментировал он на странице в Facebook материал одного из российских СМИ. - У наших оппонентов еще несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано". При этом Коболев не стал уточнять, что именно он считает "козырями".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Париже удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом российского газа. При этом Коболев заявлял, что Украина и Россия не достигли договоренностей по газу на этих переговорах. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в свою очередь добавил, что переговоры не обнулили взаимные претензии Москвы и Киева по газовым спорам.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают консультации о транзите российского газа в ЕС через украинскую территорию после этой даты. Диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании $2,56 млрд. Российская сторона подала апелляцию и инициировала процедуру расторжения обоих контрактов, а украинская - приступила к принудительному взысканию средств через арест активов "Газпрома" в Европе. "Газпром" в свою очередь оспаривает эти обеспечительные меры.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Госкомиссия помогла Карелии выйти на бездефицитный бюджет и загрузить заводы заказами
Среди наиболее успешных проектов, запущенных при поддержке госкомиссии, было отмечено начало работы совместного с Белоруссией предприятия "Амкодор-Онего"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС