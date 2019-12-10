Госкомиссия помогла Карелии выйти на бездефицитный бюджет и загрузить заводы заказами

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Поддержка госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии позволила республике в течение двух лет исполнять бюджет без дефицита и загружать промышленные предприятия заказами. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ по итогам встречи секретаря СБ Николая Патрушева, возглавляющего госкомиссию по подготовке к 100-летию Республики Карелия, с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

"Впервые за долгие годы экономика Карелии пришла к бездефицитному бюджету. <…> Катализатором роста стала модернизация промышленности и судостроения, инвестиции в освоение лесов и рыбоводство, а также совместные усилия бизнеса и государства в области экономического развития при кураторстве Госкомиссии по празднованию столетия республики.", - говорится в сообщении.

Среди наиболее успешных проектов, запущенных при поддержке госкомиссии, было отмечено начало работы совместного с Белоруссией предприятия "Амкодор-Онего". С лета завод выпустил восемь машин, до конца года будет собрано еще 13. В результате работы госкомиссии, идет загрузка мощностей Онежского судостроительно-судоремонтного завода: сейчас в работе у предприятия дноуглубительное судно, две самоходные баржи, два лоцмейстерских катера, буксир ледового класса. Увеличение производства до 1 млн тонн в год запланировано у Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, для чего на предприятии в 2019 году стартовала модернизация.

Участники встречи отметили положительную динамику в экономике Карелии. Так, в 2018 году доходы региона выросли на 6,9 млрд рублей и достигли 33,7 млрд, а за девять месяцев 2019 года поступления в казну выросли еще на 1.9 млрд рублей по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В результате работы госкомиссии за 9 месяцев рост также зафиксирован в области обрабатывающего производства и лесопереработке.

"Индекс объема обрабатывающей продукции за 9 месяцев 2019 года по сравнению с этим же периодом 2018 года составил 103%, а в лесопереработке -116,2%, улучшились показатели по аквакультуре, рыбе и молоку", - отметили пресс-службе аппарата СБ РФ.

Государственная комиссия образована указом президента России в 2013 году для подготовки к столетнему юбилею региона, который отмечается в 2020 году. Работа комиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.