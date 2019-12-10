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Путин согласился, что надо усилить контроль за кредитно-потребительскими кооперативами

Одним из вариантов является страхование вкладов, считает президент

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин согласился с необходимостью законодательно отрегулировать деятельность кредитно-потребительских кооперативов и усилить контроль за их работой. Об этом он заявил на встрече с региональными уполномоченными по правам человека, комментируя жалобу одной из участниц встречи на хищения, с которыми порой сталкиваются граждане, отдавшие свои деньги в кредитно-потребительские кооперативы. Уполномоченный по правам человека попросила главу государства ввести страхование рисков для вкладов в такие кооперативы, а также усилить надзор над ними со стороны Центробанка и правоохранительных органов.

"Конечно, нужно это делать. Я не готов сейчас дать окончательный рецепт, как в данном случае надо поступить, но для меня это очевидно - надо доказывать, что они изначально хотели деньги украсть, и тогда это в чистом виде мошенничество. Но с точки зрения гражданско-правовой защиты надо подумать, как это сделать", - сказал президент.

По его словам, "один из вариантов - это страхование вкладов, но это надо делать наряду с усилением контроля за деятельностью таких организаций, потому что так можно наплодить их огромное количество - и люди будут страдать, и бюджет будет нести огромные расходы".

"Вот мы с обманутыми вкладчиками до сих пор разбираемся отчего? От неурегулированности в законодательстве. Государство что сделало? Разрешило собирать деньги застройщикам. Разное, конечно, было, но совершенно очевидно, что этими деньгами распоряжались абы как - половину просто выводили за границу, воровали", - добавил Путин.

Он поблагодарил участницу встречи за то, что она обратила внимание на проблему с кредитно-потребительскими кооперативами. "Я обязательно дам такое поручение правительству и Центробанку дам, чтобы подумали, как это сделать", - заключил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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