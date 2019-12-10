"Газпром" ввел в эксплуатацию газопровод в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром" ввела в эксплуатацию магистральный газопровод на территории Рязанской области мощностью до 183 млн куб. м газа в сутки, в строительство которого было инвестировано около 11 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Строительство газопровода началось в сентябре 2019 года, как уточнили ТАСС в пресс-службе "Газпром трансгаз Москва", стоимость проекта превысила 11 млрд рублей.

"Магистральный газопровод "Компрессорная станция "Путятинская" - Касимовское подземное хранилище газа" был построен в рамках инвестиционного проекта ПАО "Газпром". Его запуск завершил масштабную программу по реконструкции газотранспортных мощностей. Проект был разделен на три этапа и предусматривал последовательный ввод в эксплуатацию газотранспортных объектов на территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов", - говорится в сообщении.

Начальник департамента ПАО "Газпром" Владимир Марков отметил, что газопровод стал крупнейшим в Центральной России узлом хранения и транспортировки газа, который не только обеспечивает прилегающие области, но и создает резервные мощности для поставки газа за пределы России. В пиковую нагрузку он сможет поставлять в газотранспортную систему до 183 млн куб. м газа в сутки.

"Сегодня знаковое событие для нашего региона и России в целом. Мы открываем стратегически важный объект. Построено более ста километров газопровода, проведена масштабная модернизация действующей газотранспортной системы. Реализация инвестиционного проекта позволила увеличить максимальную подачу газа на территорию регионов Центрального федерального округа. В сложный осенне-зимний период будет обеспечена своевременная и надежная поставка дополнительных объемов "голубого топлива", - отметил на церемонии открытия вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.